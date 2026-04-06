Dieguinho reforça o Ceará no Clássico-Rei após se recuperar de lesão

Dieguinho está recuperado de lesão no Ceará e vai reforçar o time no Clássico-Rei contra o Fortaleza nesta quarta-feira (8), pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2026. A informação foi confirmada pelo próprio clube nesta segunda (6).

O jogador estava na transição física há algumas semanas e foi reavaliado nesta segunda-feira. Como não apresentou dores, foi liberado e está à disposição do técnico Mozart para o confronto contra o maior rival.

Legenda: Um dos principais nomes do elenco do Ceará, Dieguinho tem contrato até o fim de 2026 Foto: Gabriel Silva / Ceará

O atleta Dieguinho teve acompanhamento do setor de fisioterapia durante o processo de reabilitação, envolvendo o processo de analgesia no pós-operatório imediato, o ganho de força na área afetada e, por último, trabalhos iniciais com bola ainda com o setor. Foram elencados critérios para a evolução do atleta durante todas as etapas, otimizando o processo e trazendo mais segurança. Lucas Freire Coordenador do setor de Fisioterapia do Ceará

Dieguinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no primeiro jogo do Ceará com o time profissional na temporada 2026. Ele precisou ser submetido a uma cirurgia, o que fez com que o tempo de recuperação fosse maior.