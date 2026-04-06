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VÍDEO: Capitão do Ceará, Luiz Otávio faz forte discurso antes da vitória diante do Cuiabá

Alvinegro superou o adversário na Arena Pantanal

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:37)
Jogada

Luiz Otávio, capitão do Ceará na vitória diante do Cuiabá, fez um forte discurso durante a preleção. No momento antes da partida na Arena Pantanal, no último sábado, o veterano pediu atenção, coragem e qualidade técnica dos companheiros. O discurso foi registrado em vídeo e divulgado pelo clube nesta segunda-feira (6). 

“Não basta só o espírito. Tem que jogar. Num campo desse aí, se a gente quiser ganhar o jogo, tem que jogar. Tem que acertar os passes, tem que estar concentrado para caramba para fazer a bola correr no tempo certo, para chegar no pé do companheiro, escolher a melhor jogada. Hoje é jogo de personalidade, de coragem! Tem que ser corajoso para fazer. Os caras tem que fazer 'facão' para caramba. Julio, Melk, Matheusinho... Tem que estar toda hora mexendo lá na frente”, afirmou.

“Qualidade técnica! Tem que colocar em prática isso aí. Se a gente só colocar o espírito do jogo passado e não colocar a qualidade técnica também a nosso favor… A gente vai correr muito hoje. Mas se quiser ganhar o jogo, coloca qualidade técnica”, completou. 

“Sangue no olho, p****! Se não for assim, não chega! Sem melindre! Sem desculpa! Não tem negócio de estar calor, que o campo é isso ou aquilo. A gente tem que dar o nosso melhor hoje. Corre pra caramba lá dentro e joga também”, finalizou o zagueiro. 

Esta foi a terceira partida do defensor com a camisa do Vovô desde que voltou de lesão. Ele atuou na semifinal pelo Campeonato Cearense diante do Floresta e estreou na Série B diante do Dourado. 

QUEM FOI O CARA DO JOGO?

As imagens também trazem torcida dos colegas e de Juan Alano, autor dos dois gols da vitória Alvinegra. O atacante elogia o goleiro Richard, que defendeu dois pênaltis na partida, e decreta:

O homem do Jogo é o Richard, sou eu não. Salvou o pênalti!
Juan Alano
Atacante do Ceará

Com o resultado, o Vovô está em quinto na tabela da competição nacional. A equipe liderada por Mozart tem cinco pontos somados. O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (8), quando enfrenta o Fortaleza em Clássico-Rei da Copa do Nordeste. O duelo será na Arena Castelão.

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