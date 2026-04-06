Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste segunda, 6 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:16)
Jogada
Legenda: Anselmo Ramon é o artilheiro do Goiás na temporada de 2026
Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (6)

Campeonato Italiano

  • 7h30 – Udinese x Como – Disney+
  • 10h00 – Lecce x Atalanta – Disney+
  • 13h00 – Juventus x Genoa – ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Napoli x Milan – CazéTV e Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • 8h30 – Portsmouth x Oxford United – Disney+
  • 11h00 – Watford x Charlton Athletic – Xsports e Disney+
  • 11h00 – Ipswich Town x Birmingham City – Disney+
  • 13h30 – Swansea City x Middlesbrough – ESPN 3 e Disney+
  • 16h00 – Hull City x Coventry City – ESPN 2 e Disney+

Copa da Inglaterra Feminina

  • 9h30 – Chelsea (F) x Tottenham (F) – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

  • 14h00 – Kocaelispor x Istanbul Basaksehir – Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

  • 14h00 – Barcelona (F) x Badalona (F) – DAZN

Campeonato Português

  • 14h45 – Arouca x Estoril – Xsports e Disney+
  • 16h45 – Casa Pia x Benfica – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Girona x Villarreal – ESPN e Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Argentinos Juniors x Banfield – Disney+

Série B do Brasileiro

  • 21h00 – Goiás x Criciúma – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados
Foto da sede do Fortaleza, no Pici

Jogada

Reunião que iria votar aprovação de contas do Fortaleza de 2025 é adiada

Motivo é fornecer mais tempo hábil para a apreciação de documentos

Alexandre Mota Há 31 minutos
Samir Xaud em discurso após se tornar o novo presidente da CBF

Jogada

CBF convoca clubes da Libra e da FFU para unificar ligas

Objetivo é encerrar racha comercial e assumir protagonismo na gestão do Brasileirão

Redação Há 1 hora
Floresta

Jogada

Floresta estreia na Série C com vitória fora de casa sobre a Inter de Limeira

Com a vitória, o Floresta ocupa a 3ª colocação na Série C, com 3 pontos

Redação Há 1 hora
Dorival Júnior com semblante sério no Corinthians

Jogada

Corinthians demite técnico Dorival Júnior; veja nomes cotados para o cargo

O executivo de futebol Marcelo Paz busca um substituto

Alexandre Mota Há 2 horas
julio

Jogada

Ceará avança por Rondinelli para Executivo de Futebol, mas não descarta Mazzuco

Clube segue em busca de preencher vaga deixada por Lucas Drubscky

Redação 05 de Abril de 2026