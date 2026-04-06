Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste segunda, 6 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:16)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (6)
Campeonato Italiano
- 7h30 – Udinese x Como – Disney+
- 10h00 – Lecce x Atalanta – Disney+
- 13h00 – Juventus x Genoa – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 – Napoli x Milan – CazéTV e Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 8h30 – Portsmouth x Oxford United – Disney+
- 11h00 – Watford x Charlton Athletic – Xsports e Disney+
- 11h00 – Ipswich Town x Birmingham City – Disney+
- 13h30 – Swansea City x Middlesbrough – ESPN 3 e Disney+
- 16h00 – Hull City x Coventry City – ESPN 2 e Disney+
Copa da Inglaterra Feminina
- 9h30 – Chelsea (F) x Tottenham (F) – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco
- 14h00 – Kocaelispor x Istanbul Basaksehir – Disney+
Campeonato Espanhol Feminino
- 14h00 – Barcelona (F) x Badalona (F) – DAZN
Campeonato Português
- 14h45 – Arouca x Estoril – Xsports e Disney+
- 16h45 – Casa Pia x Benfica – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Girona x Villarreal – ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
- 19h00 – Argentinos Juniors x Banfield – Disney+
Série B do Brasileiro
- 21h00 – Goiás x Criciúma – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados