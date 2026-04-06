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Corinthians demite técnico Dorival Júnior; veja nomes cotados para o cargo

O executivo de futebol Marcelo Paz busca um substituto

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:34)
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Legenda: Dorival Júnior teve um aproveitamento de 48% no comando do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

O Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior. A decisão ocorreu na noite deste domingo (5) após a derrota para o Internacional por 1 a 0, pela Série A, na Neo Química Arena. Assim, o executivo de futebol Marcelo Paz, ex-Fortaleza, busca um substituto no mercado.

No clube desde abril de 2025, o então treinador conquistou dois títulos no período: Copa do Brasil (2025) e Supercopa do Brasil (2026). Ao todo, foram 66 jogos pela equipe, com 26 vitórias, 19 empates e 21 derrotas, em um aproveitamento de 48%.

Segundo o ge, os favoritos da diretoria para o cargo são Tite e Fernando Diniz. A equipe não vence há nove jogos na temporada e está na 16ª colocação do Brasileirão, com 10 pontos, apenas dois a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento.

Confira a nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição.

O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20.

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