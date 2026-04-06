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Ronald destaca versatilidade e ganha espaço no Fortaleza

Volante vive período de afirmação com sequência no time titular

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 21:51)
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Legenda: Pela versatilidade, Ronald se torna "coringa" de Thiago Carpini
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Ronald vive o melhor momento desde que chegou ao Fortaleza. O volante vem ganhando sua maior sequência como titular na atual temporada e se torna presença cada vez mais frequente entre os 11 iniciais. Ele iniciou as últimas três partidas do Tricolor.

Utilizado também como zagueiro, Ronald contribui para uma linha defensiva mais consistente e uma saída de bola mais qualificada. O técnico Thiago Carpini passou a enxergar o atleta como uma peça versátil, capaz de atuar como um verdadeiro “coringa” dentro da equipe.

“É importante estar jogando, independente da posição. Para mim, é uma função nova no profissional, mas na base já atuei tanto como zagueiro, como volante. O Carpini sempre me deixa muito à vontade para fazer essa saída de três e, muitas vezes, atuar como primeiro volante, dando opção aos zagueiros”, afirmou o jogador.

Minutos em campo

O volante soma 13 jogos pelo Fortaleza, sendo seis como titular. Três dessas partidas foram na sequência recente entre Série B e Copa do Nordeste. Nesse recorte, Ronald esteve em campo durante todos os minutos.

A expectativa é que ele permaneça na titularidade no Clássico-Rei. O confronto pela Copa do Nordeste acontece na próxima quarta-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão.

“Em clássico, a gente tem que estar com a atenção lá em cima. É um campeonato à parte, uma final à parte. Pelo lado do Fortaleza, estaremos muito focados e concentrados para conseguir essa vitória, porque sabemos que ela encaminha nossa classificação na Copa do Nordeste”, destacou o volante.

Até chegar ao Leão

Ronald tem formação sólida nas categorias de base e acumula convocações para a Seleção Brasileira. Em 2023, foi campeão do Sul-Americano Sub-20 e dos Jogos Pan-Americanos.

Emprestado junto ao Grêmio, o meio-campista chega ao Fortaleza com vínculo até dezembro de 2026. Na temporada passada, defendeu o Atlético-GO na Série B, onde teve boas atuações.

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