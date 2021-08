Luiz Otávio retorna aos gramados após dois meses e mantém desempenho positivo pelo Ceará

O empate sem gols contra o Atlético-GO, no último domingo (8), marcou o retorno do zagueiro Luiz Otávio aos gramados após mais de dois meses. O atleta estava lesionado desde o dia 23 de junho.

O zagueiro disputou os 90 minutos da partida, tendo sido peça importantíssima para o sistema defensivo do Ceará não ser vazado. De acordo com o Sofascore, site de estatísticas sobre futebol, Luiz Otávio venceu 11 duelos de 14, além de ter anotado 3 cortes, 4 interceptações e 2 desarmes.

A consistência da dupla Luiz Otávio-Messias é um fator a ser comemorado pelo técnico Guto Ferreira. Atuando juntos, os zagueiros sofreram apenas três gols, em 13 partidas. Confira abaixo a sequência.

Ceará 2 x 0 CSA (Copa do Nordeste)

Sport 0 x 4 Ceará (Copa do Nordeste)

Ceará 3 x 0 Salgueiro (Copa do Nordeste)

Ceará 3 x 0 Sampaio Correâ (Copa do Nordeste)

Ceará 3 x 1 Jorge Wilstermann (Copa Sul-Americana)

Ceará 2 x 0 Vitória (Copa do Nordeste)

Arsenal de Sarandí 0 x 0 Ceará (Copa Sul-Americana)

Bahia 0 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

Ceará 1 x 2 Bahia (Copa do Nordeste)

Ceará 0 x 0 Arsenal de Sarandí (Copa Sul-Americana)

Ceará 2 x 0 Bolívar (Copa Sul-Americana)

Fortaleza 0 x 0 Ceará (Campeonato Cearense)

Ceará 0 x 0 Atlético-GO (Série A do Campeonato Brasileiro)

Legenda: Atuando juntos, Messias e Luiz Otávio sofreram apenas três gols em 13 partidas disputadas Foto: Kid Júnior / SVM

Invicto a 11 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará detém a 3ª melhor defesa da competição, com apenas 13 gols sofridos. Os alvinegros estão empatados com o Fluminense e atrás de Atlético-MG e Sport, ambos com 11 tentos contra.

A equipe de Guto Ferreira volta a campo no domingo (15), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série A.