Ceará tem teste de força em reta final do 1º turno da Série A; veja próximos jogos

A campanha do Ceará na Série A do Brasileiro é a melhor da história do clube desde o retorno para a elite nacional em 2018. O Vovô está colocado no G-6 e distante da zona de rebaixamento. Há margem para evolução de desempenho, e a sequência difícil até o fim do 1º turno serve como teste de força na competição.

Restando quatro rodadas, a equipe tem pela frente até a 19ª rodada: Corinthians (F), Flamengo (C), América-MG (F) e Palmeiras (C). Caso mantenha o aproveitamento atual (51,1%) nos jogos seguintes, pode conquistar mais seis pontos. No momento, soma 23 e está na 7ª posição da tabela.

CAMPANHA DO CEARÁ NA SÉRIE A DE 2021:

Jogos: 15

Vitórias: 5

Empates: 8

Derrotas: 2

Aproveitamento: 51,1%

Gols marcados: 17

Gols sofridos: 13

No Brasileirão, o time de Guto Ferreira é reconhecido pela solidez defensiva (2ª melhor) e o índice de competitividade - pontuou em 13 dos 15 jogos. O fator casa também se destaca, sendo o 3º principal mandante do torneio ao somar 70,8% da pontuação disputada na Arena Castelão.

PONTUAÇÃO DO CEARÁ APÓS 15 RODADAS NA SÉRIE A:

2010 | Ceará: 24 pontos

2021 | Ceará: 23 pontos

2020 | Ceará: 18 pontos

2019 | Ceará: 20 pontos

2018 | Ceará: 08 pontos

2011 | Ceará: 18 pontos

Diante de rivais do G-6, o time pontuou contra todos até o momento: vitórias contra Atlético-MG, Athletico-PR e Fortaleza, além do empate com o RB Bragantino. O salto deve vir no rendimento ofensivo, por vezes com confrontos em que não consegue romper a defensa rival e fica na igualdade.

A missão de faturar nova vaga em um torneio internacional é possível, como na Sul-Americana de 2020. A cobrança existe pelo estilo de jogo apresentado, mas não deve reduzir a marca de 11 partidas de invencibilidade no Brasileirão, um recorde absoluto para o futebol nordestino.

PRÓXIMOS JOGOS DO CEARÁ NA SÉRIE A