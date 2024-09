'Voltamos com um ponto, agora é pensar na Sul-Americana', diz Vojvoda após empate contra Athletico

O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o resultado e o desempenho do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Athletico na Ligga Arena, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão.

O resultado manteve o Leão na vice-liderança com 49 pontos, 4 a menos que o líder Botafogo. Agora o Fortaleza volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, ao receber o Corinthians na terça-feira, no Castelão, no jogo de ida das quartas de finais.

"O Brasileirão é isso, é jogar fora de casa três partidas seguidas e somente conseguir um ponto. Agora, voltamos para casa com a mentalidade de que agora é pensar em Sul-Americana. Temos uma partida importante terça-feira, vamos viajar amanhã, temos poucos dias para nos prepararmos mas queremos continuar na Copa. É uma partida de muita importância para todos", disse ele.

Legenda: O Leão saiu na frente, mas cedeu o empate para o Athletico/PR em Curitiba Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Sobre as prioridades na temporada, com Série A e Sul-Americana no calendário, Vojvoda explicou:

"Quanto as prioridades, são a Sul-Americana, uma boa posição no Brasileirão para nós sempre é bom, porque nos sustenta por todo o Brasileirão e vamos continuar lutando para conseguir o máximo de pontos possíveis no Castelão e fora de casa".

Desempenho em Curitiba

O técnico argentino também analisou a atuação do Tricolor de Aço contra o Athletico/PR.

"Foi uma boa primeira parte, onde conseguimos um gol, tivemos o controle do jogo por momentos através da posse de bola em um campo difícil. Já sabemos que jogar aqui é muito difícil. Acho que até o minuto vinte também tivemos um jogo de equilíbrio, onde lógico que o adversário também teve suas opções. Mas, a partir do minuto vinte, foi todo do Athletico", analisou.