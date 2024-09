Fortaleza sai no lucro contra Athletico-PR, mas saldo de jogos fora de casa é preocupante

Três jogos, nove pontos disputados e apenas um conquistado. Contra o Athletico-PR, no empate em 1 a 1, neste sábado (14), o Tricolor até saiu no lucro. Mas no geral, o Fortaleza volta com saldo preocupante da sequência de partidas que fez fora de casa contra Botafogo, Internacional e o Furacão.

Esta é a pior sequência de 3 jogos do Leão do Pici no atual campeonato. Além disso, não apenas viu o Botafogo garantir a liderança como tem a possibilidade de perder a 2ª colocação para o Palmeiras, que recebe o Criciúma, em casa, neste domingo (15).

Mas, fora os resultados, o que preocupa é o desempenho. O Fortaleza não jogou bem em nenhum dos três jogos. O que se viu foi um time com muitas dificuldades ofensivas, que pouco agrediu os adversários e, em vários momentos, ficou nas cordas, dependendo de João Ricardo para não sofrer mais gols - e no caso do Furacão, para evitar a derrota, já que o goleiro foi o melhor em campo.

Em Curitiba, o time teve mais sorte que juízo. Além do camisa 1, o outro grande destaque do time foi o zagueiro Kuscevic, dando a dimensão de como o sistema defensivo foi exigido, enquanto meio de campo e ataque foram praticamente inoperantes.

O próprio Vojvoda não foi bem no apanhado geral das partidas, inclusive com escolhas e substituições que não melhoraram o time.

Não é motivo para ligar o sinal vermelho. Ao menos ainda. A campanha na Série A ainda é bastante positiva e agora tem o Corinthians pela Copa Sul-Americana. M é fato que os duelos contra o Timão exigirão mais do Tricolor, e é preciso melhorar a performance para avançar às semifinais.