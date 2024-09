Athletico-PR x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Athletico-PR e Fortaleza entram em campo neste sábado (14) em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 18h30 (horário de Brasília) na Ligga Arena, em Curitiba.

Na 12ª posição da tabela e 29 pontos somados, o Furacão quer conquistar um resultado positivo em casa, deixar para trás a sequência de três derrotas seguidas e se afastar da zona de rebaixamento. Já o Leão tem 48 pontos e é o vice-líder, mas também vem em um momento abaixo depois de perder para Botafogo e Internacional.

Legenda: No 1º turno, o Leão venceu por 1x0 Foto: Mateus Lotif/FEC

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar no Amazon Prime Video, Rede Furacão e CazéTV (YouTube). Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O ATHLETICO-PR

A fase do Furacão no ano não é das melhores. Além da seca de vitórias na Série A, são quatro rodadas sem vencer, com três derrotas e um empate, a equipe ainda foi eliminada da Copa do Brasil no meio da semana. Nos pênaltis, caiu para o Vasco dentro da Ligga Arena.

O treinador Varini não poderá contar com o lateral Fernando, lesionado. Thiago Heleno é dúvida depois de sentir no jogo contra o Vasco. Já Praxedes, Zé Vitor e Lucas Di Yorio retornam ao time. O zagueiro Marcos Victor deve aparecer na lista de relacionados pela primeira vez.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Depois de duas derrotas seguidas, o Leão de Vojvoda precisa voltar a vencer para mostrar sua força na parte de cima da tabela e na briga pelo título da Série A. Além do compromisso deste sábado, o treinador também já está de olho no jogo de ida contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (17), no Castelão. Por isso, o time titular do Fortaleza deve ter muitas alterações em todos os setores do campo.

Ao todo, o Tricolor vai ter seis baixas para a partida. Brítez, Pikachu e Martínez estão suspensos, já Pacheco, Santos e Rossetto seguem fora por questões físicas. Por outro lado, Cardona e Kervin Andrade estão de volta ao time.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR: Mycael; Erick; Kaique Rocha, Gamarra (Thiago Heleno) e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Treinador: Varini.

Fortaleza: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Cardona, Felipe Jonatan; Zé Welison, Pedro Augusto, Pochettino; Marinho, Moisés e Kayzer. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | ATHLETICO-PR X FORTALEZA

Data: 14/09/2024

Local: Ligga Arena

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Amazon Prime Video, Rede Furacão, CazéTV (YouTube), Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)