João Ricardo valoriza ponto conquistado pelo Fortaleza diante do Athletico-PR e celebra boa fase

Destaque no empate do Fortaleza com o Athletico-PR, o goleiro João Ricardo valorizou o ponto conquistado fora de casa. As equipes ficaram no 1 a 1 em jogo realizado neste sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. A equipe segue na vice-liderança da competição.

“A gente está na briga na parte de cima. Jogar aqui é sempre muito difícil. O gramado favorece muito a quem está acostumado a treinar (aqui). Fizemos um grande jogo. O segundo tempo foi quase todo do Athletico, sofremos muito defensivamente, mas estou feliz pelo ponto. A gente vem de duas derrotas seguidas, e acho que esse ponto é importante num jogo difícil como esse. É parabenizar a equipe por todo o jogo e toda a entrega”, disse em entrevista à Cazé TV.

Responsável por grandes e difíceis defesas ao longo da temporada, inclusive na partida contra o Furacão, o goleiro comentou sobre o bom momento em campo.

“A gente trabalha muito, tenta sempre manter a confiança em dia para chegar seguro no jogo. Agradeço a todas as pessoas, todos os treinadores de goleiros que me preparam para ficar dessa maneira. Espero que eu consiga continuar com boas defesas. Espero que não precise mas, nos momentos que precisar, eu esteja bem, que a equipe continue evoluindo, crescendo e brigando na parte de cima”, completou.

O Tricolor do Pici segue na vice-liderança da competição com 49 pontos somados no Brasileiro. Agora o time volta as atenções para o jogo contra o Corinthias, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam terça-feira, na Arena Castelão.