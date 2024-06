Vojvoda valoriza desempenho do Fortaleza mas lamenta resultado: 'merecia mais do que conseguimos'

Após ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (14), o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, analisou a partida do Tricolor cearense, que estava invicto no campeonato. Na análise de Vojvoda, o Leão do Pici realizou um bom jogo, no qual merecia ter conquistado algo melhor que a derrota, contudo, ele também afirmou que mais importante que uma boa atuação é o resultado positivo.

“É verdade que erramos quando tivemos chances de gols, mas temos bons jogadores, tenho um bom elenco. Eles cumpriram a estratégia planejada. Em linhas gerais, acho que foi um bom jogo com resultado ruim. Sou o primeiro a reconhecer que aqui (no Brasil) pouco importa as análises, mas sim o resultado. No Brasileirão importa muito os resultados. Essa foi minha análise, de um Fortaleza bem posicionado no campo. Um time que por momentos merecia mais do que conseguimos, que foi nada” Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Ainda na análise do treinador argentino, o Fortaleza fez um bom primeiro tempo, conseguindo “jogar de igual para igual” com o time baiano, mantendo o nível na segunda etapa, chegando, até mesmo, a jogar melhor que o tricolor baiano em uma etapa da partida.

“Acho que fizemos uma boa primeira parte. O time do Bahia foi conformado em ter uma posse de bola com 4 jogadores com boa qualidade de passe. Conseguimos igualar essa metade do campo. Jogamos de igual para igual. Muitas vezes vi o Fortaleza jogando no campo do adversário. No segundo tempo foi do mesmo jeito. Com o Fortaleza impondo, muitas vezes, uma posse de bola no campo do adversário, que é difícil contra jogadores com boa qualidade técnica”, afirmou.

Por fim, Vojvoda falou sobre os erros na saída de bola do Fortaleza e sobre a demora nas alterações próximo ao momento em que Leão sofreu o gol da derrota. “Acho que tivemos alguns erros e eles deram oportunidades claras ao Bahia. Tivemos 5 ou 6 minutos que eu pensava em fazer uma mudança e foi neles que o Bahia foi um pouco mais forte e conseguiu o gol”, disse Vojvoda.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.