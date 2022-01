Vojvoda revela recusa a outros clubes e garante: "a melhor proposta que tive foi a do Fortaleza"

Um dos principais personagens pela grande temporada que o Fortaleza fez em 2021, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem permanência garantida no clube para 2022. Mas se engana quem pensa que o trabalho realizado pelo argentino não chamou atenção de outras equipes. Em entrevista exclusiva ao ge, o comandante leonino revelou que recusou propostas de outros clubes para seguir no Pici.

Anteriormente, o presidente Marcelo Paz já havia citado uma procura do Atlético-MG ao treinador. O Diário do Nordeste apurou que outro clube que teve interesse em Vojvoda foi o Internacional.

"Deixando a falsa modéstia, é normal que cheguem propostas de outros clubes quando um jogador joga bem durante um ano e um treinador tem um time como o nível do Fortaleza. Não quero apontar nomes de clubes, mas tiveram propostas, mas a melhor proposta que tive foi a do Fortaleza, por isso escolhi permanecer no Fortaleza. Marcelo Paz falou comigo antes da classificação na Libertadores, então isso provava a visão da diretoria e não apenas o momento. Esse é um diferencial, são detalhes importantes nesse mundo do futebol urgente e que olha muito o dinheiro", afirmou.

O treinador citou também os aspectos que foram determinantes para a permanência no Tricolor para 2022.

"O conhecimento do clube, das pessoas que trabalham no dia a dia dessa instituição, o conhecimento dos meus jogadores e passa também pela minha estadia no ano passado. Foi um momento muito bom e agora esse ano o desafio muito importante e é mais difícil que o ano passado. Neste ano eu compreendo a expectativa dos torcedores, expectativa da diretoria, é um desafio para mim estar à frente dessas cinco competições que o Fortaleza disputa esse ano".

Expectativas

Legenda: Vojvoda falou sobre os planos para 2022 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Pelo desempenho apresentado em 2021, o Leão do Pici chega para esta temporada com muita expectativa. Porém, para Vojvoda, os objetivos não podem deixar de ser realistas.

"O Fortaleza tem uma mentalidade de querer seguir melhorando ou de seguir nesse caminho. Não devemos confundir. O que fizemos no ano passado é muito difícil de conseguir. O próximo objetivo do Fortaleza é continuar em competições internacionais e os passos muito largos nem sempre são bons. O importante é manter o que estávamos fazendo e agregar", disse o treinador, destacando ainda como o Tricolor será mais visado pelos adversários.

"Esse ano vai ser diferente. O adversário vai enfrentar o Fortaleza de um jeito diferente que enfrentou no ano passado e para isso temos que preparar muito nossa cabeça. O Fortaleza antes de começar o campeonato não era tão conhecido pelo adversário, agora não é assim e temos que nos preparar".