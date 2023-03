Vojvoda lamenta eliminação com Clássico-Rei e pede para Fortaleza: ‘ficar com a cabeça fria’

O Fortaleza perdeu para o Ceará mais uma vez em 2023 e foi eliminado da semifinal da Copa do Nordeste. Na Arena Castelão, foi superado por 3 a 2, nesta quarta-feira (29), na 3ª derrota consecutiva em Clássicos-Rei no ano. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda lamentou o novo revés.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Há momentos esse ano em que podíamos virar o placar, é verdade. Mas acho que o time fez todo o esforço, com um a menos, buscou, gerou situação de gol e teve mais posse com um a menos. Tem que jogar com a cabeça, inteligência, não entrar nessas brigas. Sei que se joga muito, era semifinal, clássico, mas temos de ser inteligentes para entender que nosso time pode superar essa situação".

Em campo, o time tricolor demonstrou muito nervosismo, teve sete cartões amarelos e ainda sofreu com uma expulsão do atacante Thiago Galhardo aos 10 minutos do 2º tempo. Assim, Vojvoda ponderou que a equipe precisa trabalhar mais o mental para conseguir evoluir no decorrer do ano.

Legenda: Thiago Galhardo foi expulso e deixou o Fortaleza com um a menos no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha / SVM

"Tem o emocional (para trabalhar). O futebol não é só raça, isso é importante, mas temos que jogar e o Fortaleza tem condições de melhorar o funcionamento, mas precisa ficar com a cabeça fria e não entrar na briga dessas partidas. O torcedor exige raça, mas o time teve atitude", afirmou.

Os times se reencontram no sábado (1º), às 16h, na Arena Castelão, pela ida da decisão do Campeonato Cearense. O duelo de volta será no sábado seguinte (8), no mesmo local e horário.

Assista a coletiva de Vojvoda