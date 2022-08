Vojvoda elogia postura do Fortaleza e critica VAR: 'tem toda a tecnologia pra olhar e erra'

O Fortaleza ficou no empate com o Fluminense e deixou a Copa do Brasil nas quartas de final, nesta quarta-feira (17). Em entrevista coletiva, ainda no Maracanã, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a equipe e criticou as decisões tomadas pelos árbitros do VAR. O técnico do tricolor se dedicou a avaliar os lances que terminaram em gols convertidos para o adversário carioca.

Juan Pablo Vojvoda técnico do Fortaleza Eu revisei novamente, tomei um tempo para revisar os dois gols e não compreendo.Eu falo muito pouco de decisões de arbitragem, mas tomei um tempo para assistir bem as duas imagens e não concordo com a decisão do VAR. O pênalti, primeiro. A arbitragem está ali a um metro, e o VAR tem toda a tecnologia para ficar tranquilo para olhar e erra. E depois, o segundo gol, a linha traçada. A que vi, a cabeça do atacante estava mais a frente que nosso último defensor, que era Titi. Mas a partir de amanhã é outra aplicação, como acontece sempre. Também lá, no Castelão, quero lembrar que a arbitragem do VAR anulou um gol muito similar ao do Romero. E era um empate isso...

No primeiro duelo, o Fluminense venceu o tricolor por 1 a 0, na Arena Castelão. Assim, o Fortaleza precisava de dois gols de diferença para avançar de fase. A equipe conseguiu o placar já no primeiro tempo. No entanto, a arbitragem marcou um pênalti duvidoso, convertido em gol, e não deu impedimento no tento marcado por Cano, atacante adversário.

“No primeiro tempo, fizemos uma diferença e sustentamos bem. Mas é isso. Estou orgulhoso dos meus jogadores, fizeram uma boa partida, num campo difícil, contra um adversário que sabíamos que ia propor um jogo de posse de bola. Mas a gente continuou com um planejamento de jogo, conseguiu os dois gols, e os dois gols que o adversário conseguiu, não acho que foram de forma legal, mas depois a arbitragem e o VAR explicarão bem essa situação", avaliou o técnico.

Vojvoda ainda destaca a evolução da equipe em campo e fala sobre o trabalho realizado.

“A postura tem mudado. Mas foi um trabalho, um processo. Antes do Fluminense, havíamos jogado como Santos, estamos ainda numa situação que não é cômoda no Brasileirão, isso atrapalha tudo. Mas eu acredito e confio nesses jogadores, estou no dia a dia com eles. E apesar de que o resultado não acompanhou o momento, eu sentia o respaldo deles. Depois, é difícil jogar em situações como a que estávamos jogando. E nessa partida com o Fluminense o 1º tempo foi para o Fluminense. No 2º tempo, o Fortaleza jogou muito melhor que o adversário, fizemos gol, anulado pelo VAR novamente... Mas o time está evoluindo e isso é o importante. Há que se continuar trabalhando, com humildade, mas quando tiver que falar falamos... E acreditar nesse time, no trabalho, no processo e pôr agora toda nossa força e nossa cabeça na partida do próximo domingo”, concluiu Vojvoda.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (21), na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O Leão enfrenta o Corinthians, às 18h (de Brasília).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

