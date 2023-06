Vojvoda e Sampaoli se enfrentam pela primeira vez; veja números dos treinadores na Série A

O confronto entre Flamengo e Fortaleza, neste sábado (1º), no Maracanã, vai colocar frente a frente Jorge Sampaoli e Juan Pablo Vojvoda pela primeira vez. As semelhanças entre os técnicos vai além do nacionalidade. Os dois argentinos já tiveram passagens pelo futebol chileno, argentino e, claro, no futebol brasileiro, mas nunca se esbarraram antes.

Desde maio de 2021 no Fortaleza, Vojvoda chegou ao clube cearense logo após Sampaoli deixar o Atlético-MG para ir ao Sevilla, da Espanha. O atual comandante do rubro-negro carioca também está no mercado como treinador há muito mais tempo que Vojvoda.

Na série A 2023

Prestes a se enfrentaram, os dois treinadores têm campanhas idênticas nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. Tanto Flamengo como Fortaleza possuem três vitórias, um empate e uma derrota nesse recorte. O duelo é confronto direto na parte de cima da tabela.

Confira os números de cada trabalho até esse momento na Série A.

Jorge Sampaoli

11 jogos

6 vitórias

1 empate

4 derrotas

Aproveitamento de 57,5%

Melhor ataque (24 gols marcados); 5ª pior defesa (17 gols sofridos)



Juan Pablo Vojvoda

12 jogos

5 vitórias

5 empates

2 derrotas

Aproveitamento 55,5%

2º melhor defesa (9 gols sofridos); 8º melhor ataque (15 gols marcados)

Trabalhos no Brasil

Com um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro, Juan Pablo Vojvoda comandou apenas o Fortaleza nas duas temporadas e meia que está no país. Até aqui, foram 166 jogos no comando do Leão do Pici, com 87 vitórias, 37 empates e 44 derrotas.

O primeiro time que Sampaoli comandou no futebol brasileiro foi o Santos, em 2019. Ele ficou à frente da equipe paulista por 63 jogos, conseguiu 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Nessa mesma temporada foi vice-campeão do Brasileirão, com 74 pontos na tabela, ficou atrás do Flamengo de Jorge Jesus.

No ano seguinte, ele assumiu o Atlético-MG e esteve à frente do Galo por 39 jogos, com 22 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. O argentino se despediu antes de encerrar o contrato, pois optou ir para o futebol francês.