Atacante Ítalo Soares projeta partida decisiva do Horizonte: 'Sabemos do tamanho do Fortaleza'

Galo do tabuleiro faz jogo decisivo com o Leão na quinta-feira no Domingão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:40)
Jogada
Legenda: O atacante Italo Soares em treino do Horizonte
Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC

O Horizonte vem realizando boa campanha no Campeonato Cearense de 2026 e faz jogo decisivo contra o Fortaleza nesta quinta-feira (22). Na 2ª colocação do Grupo A, o time é um dos candidatos a avançar para a segunda fase da competição na rodada final da 1ª Fase, ao receber o Tricolor de Aço, às 20h30 no Domingão. O atacante Ítalo Soares, um dos reforços da equipe para o Estadual, projetou o confronto com o Leão do Pici.

“O próximo jogo é fundamental para a nossa caminhada. Sabemos do tamanho do Fortaleza e entendemos que o páreo será duro. Mas estamos preparados. Com a ajuda do nosso torcedor, vamos em busca de um bom resultado”.

Contas para classificar

Um empate classifica o Galo e uma derrota também pode dar a vaga caso Quixadá e Ferroviário também empatem ou o Canarinho do Sertão perca, em jogo no mesmo dia e horário no Abilhão. Mas o jogador confia no trabalho que vem sendo realizado desde a pré-temporada.

“Realizamos uma pré-temporada bem forte e desde lá o trabalho tem sido bem realizado. Graças a Deus estamos sendo premiados com um início positivo no Estadual. Mas seguiremos com humildade em busca dos objetivos do clube no campeonato".

 

