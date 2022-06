Vojvoda diz que irá conversar com Crispim, mas dá ultimato a Kayzer: "aqui está quem quer estar"

O técnico Juan Pablo Vojvoda enalteceu bastante o elenco do Fortaleza após a importante vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, na noite deste domingo (19), que tirou o Tricolor da lanterna do Brasileirão. O comandante argentino destacou o a confiança que tem no grupo para o resultado.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza No primeiro tempo, o time teve personalidade e funcionamento. No segundo tempo, teve espaços, transições ofensivas, mas as partidas são muito disputadas, pode acontecer qualquer coisa no futebol, principalmente com o resultado mínimo de 1 a 0. Acho que, no segundo tempo, nós temos que matar o jogo. Quero parabenizar os jogadores pelo esforço, eles merecem isso e sofreram muito. Foram dias complicados e eles tiveram personalidade para responder nesse jogo.

Vojvoda enalteceu ainda o trabalho do dia a dia dos jogadores.

"Eu estou comprometido com eles, falei ontem também. Tenho que continuar trabalhando. Tenho um grupo, um elenco de jogadores que confio a cada momento, até nos momentos ruins. E nesses momentos temos que estar muito juntos. Por isso pedi apoio dos torcedores e os jogadores compreendem isso também. Tenho um elenco de homens, que estão para seguir lutando o dia a dia para que o Fortaleza suba na tabela. Esse é o nosso compromisso", disse.

O treinador também falou sobre dois jogadores que não foram relacionados para o jogo, o meia Lucas Crispim e o atacante Renato Kayzer. Sobre o camisa 10, não há questão fechada. Porém, para o atacante, a situação parece ser diferente, de ciclo encerrado.

"Enquanto a situação de Crispim, a diretoria tomou uma decisão, mas temos que escutar também a palavra dele. Ainda não conversamos. Precisamos de todos, temos um elenco curto, mas isso há que resolver com calma, debatendo, pedindo desculpas muitas vezes, e tomar a melhor decisão sempre para o clube. Qual é a melhor decisão para o clube? Todos cometemos erros, isso é claro. Quem também comete erro tem que ter consequência de suas ações. Diretoria tem que por o caso sobre a mesa e discutir e se tenho que dar minha opinião, darei para a diretoria. Sobre Renato Kayzer, tenho que dizer sempre a verdade. Sou um treinador muito sincero com jogadores, com a diretoria e com vocês (jornalistas). Aqui, está quem quer estar. E com isso, deixo claro, quem está nesse momento é porque quer estar. Que fique claro. Os que estão, é porque querem estar", enfatizou.

Lucas Crispim está afastado por tempo indeterminado e não tem previsão de retorno. Já Renato Kayzer não atuará mais pelo clube e deve ser negociado. O Grêmio é o mais provável destino do jogador.