Vojvoda comenta sobre Pol Fernandez, possível reforço do Fortaleza: 'Estamos abertos ao mercado'

O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre Pol Fernández, possível reforço do Fortaleza para 2025. O meio-campista decidiu não renovar com o Boca Juniors ao fim da temporada e deve vir para o futebol brasileiro.

“O Fortaleza sempre está em busca de jogadores importantes, como neste caso o que acontece com Pol Fernández. Não é nenhuma novidade que estamos abertos ao mercado para grandes jogadores. O Fortaleza tem crescido e estamos buscando tanto no mercado interno brasileiro como no mercado internacional jogadores desse tipo. Então, vamos seguir nessa busca para sempre potencializar nosso elenco. Temos bons jogadores, mas necessitamos sempre de uma concorrência interna agressiva”, explicou o treinador em coletiva de imprensa.

O meia já teria firmado um pré-contrato de 2 ou 3 anos. O atleta de 32 anos foi alvo do Tricolor do Pici na última janela, mas viu o time argentino complicar as negociações, e as tratativas não avançaram. O jogador, no entanto, decidiu não renovar o vínculo, que acaba no fim de 2024, com o clube Xeneize, explica o jornal La Prensa, da Argentina.

Após empatar com o Palmeiras em 2 a 2, o elenco do Tricolor se reapresenta às 16h (de Brasília) desta segunda-feira (28). O próximo desafio no Campeonato Brasileiro será fora de casa, contra o Juventude, no dia 2 de novembro.