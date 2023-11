Vojvoda admite mau momento do Fortaleza após derrota e ressalta: 'a responsabilidade foi nossa'

Vencido pelo Cuiabá em mais uma rodada do Brasileirão, o Fortaleza amarga a sequência de seis jogos sem vitórias no torneio. Na Arena Pantanal, o Tricolor do Pici viu Deyverson abrir o placar e Pitta aumentar a vantagem. Yago Pikachu diminuiu para o Leão já nos minutos finais.

“Não é um bom momento, é a realidade. A primeira parte não foi boa. Na segunda, fizemos tudo para empatar o jogo. Mas cometemos erros quanto ao posicionamento e sofremos o primeiro gol muito cedo. Toda a responsabilidade foi nossa. E a partir daí complicou. O segundo tempo foi melhor, mas temos que trabalhar, continuar acreditando”, disse o técnico.

Antes de olho numa vaga na Libertadores, o Fortaleza agora busca a participação na Sul-Americana de 2024. A equipe, no entanto, precisa voltar a vencer para assegurar mais uma participação na competição internacional em 2024.

“Temos que pensar no próximo jogo. Não fazer contas do futuro. Temos que trabalhar, descansar para o próximo jogo. É muito simples. Faltam poucas rodadas para o final do Brasileiro. E temos que ir jogo a jogo, com a máxima concentração possível, coisa que não tivemos no primeiro tempo. Isso complicou a gente. No segundo tempo fizemos o esforço, tivemos situações claras. Mas agora é analisar os erros, sermos fortes e levantar a cabeça para o que vem”, completou o técnico.

Após a derrota para o Dourado, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda caiu para 12º na tabela, com 43 pontos. O Tricolor encara o Cruzeiro, primeiro do Z-4, no dia 18 de novembro. Depois, no dia 23, o time enfrenta o agora vice-líder Botafogo. A Arena Castelão recebe os dois confrontos.