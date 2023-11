Meia do Fortaleza, Lucas Crispim tem pré-contrato com clube do futebol tailandês

O meia Lucas Crispim está de saída do Fortaleza após três temporadas. A informação foi dada pelo jornalista Felipe Silva e confirmada pelo Diário do Nordeste. O jogador tem um pré-contrato com o Buriram United, time da primeira divisão do futebol tailandês. O vínculo contratual com o Tricolor do Pici encerra no fim deste ano.

O jogador de 29 anos chegou ao Leão do Pici em 2021 e atuou em 127 partidas. Ao todo, foram 9 gols marcados, além de 127 assistências. Crispim participou da melhor campanha do Fortaleza na Série A, em 2021, e conquistou três títulos do Campeonato Cearense, além de uma Copa do Nordeste.

Em 2023, ele já atuou em 32 partidas pelo Tricolor do Pici, marcou três gols e deu uma assistência. Ele disputou todas as competições pela equipe: Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Nordesteão, Cearense e Brasileirão.