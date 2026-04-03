Declaração de Neymar sobre árbitro repercute mal e gera acusações de machismo

O atacante Neymar voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após uma declaração polêmica direcionada à arbitragem. Durante uma entrevista após a vitória do Santos contra o Remo, o jogador utilizou a expressão “acordou de Chico” ao comentar uma decisão do árbitro, o que gerou forte repercussão negativa.

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A fala foi interpretada por muitos torcedores e internautas como de cunho machista, já que a expressão pode carregar conotação pejorativa quando direcionada a mulheres. Rapidamente, o comentário viralizou e provocou uma onda de críticas ao camisa 10, com usuários apontando falta de respeito e sensibilidade.

Nas redes sociais, diversos perfis destacaram que figuras públicas como Neymar precisam ter maior cuidado com suas declarações, especialmente em temas que envolvem igualdade de gênero e respeito à arbitragem feminina, que vem ganhando cada vez mais espaço no futebol.

Apesar da repercussão, o jogador ainda não havia se manifestado oficialmente para esclarecer ou se desculpar pela declaração.