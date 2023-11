'Momento não é bom', admite Tinga após o 6º jogo sem vencer do Fortaleza na Série A

O lateral-direito Tinga concedeu entrevista após a derrota do Fortaleza por 2 a 1 para o Cuiabá na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Série A. Com o 6º jogo sem vencer do Leão no Brasileirão, o time estacionou com 43 pontos e na 12ª colocação.

O capitão do Tricolor de Aço admitiu que o momento do clube na Série A é ruim, mas que a equipe precisa reagir nos 6 jogos que restam - 2 atrasados - e encerrar bem o torneio, garantindo pelo menos uma vaga na Sul-Americana de 2024.

"É lamentar essa derrota. Entramos muito mal no primeiro tempo, tomamos um gol logo no início e demos espaço para o adversário. Acho que todo mundo foi culpado nesse momento. Todos os jogadores são responsáveis pela atuação. Sei que o momento não é bom, mas vamos dar a volta por cima. 6 jogos para retomar a confiança", disse ele, ao Premiere.

Recuperar

Para o jogador, a equipe leonina precisa se recuperar e ficou no jogo contra o Cruzeiro, no dia 18, em jogo atrasado no Castelão, às 18h30.

"É manter a cabeça boa agora, temos que recuperar bem, porque temos decisão contra o Cruzeiro na nossa casa e fazer um grande jogo. Seis jogos sem vencer é ruim, atrapalha, tira confiança. Temos que trabalhar, descansar. Pés no chão e tranquilidade. Esse grupo é muito maduro", finalizou ele.