Ceará e Fortaleza lideram médias de público da Série B de 2026; veja ranking

Com duas rodadas realizadas, Ceará e Fortaleza são as maiores médias de público da Série B de 2026. O levantamento é do site SrGoool, que registra o total de pagantes de cada partida. Nesse recorte, cada clube somou um jogo como mandante na competição nacional.

O Vovô é o líder, com 8.650 espectadores, que foi a marca obtida no empate em 1 a 1 estreia contra o São Bernardo-SP. Já o Leão aparece em 2º, com 7.584 torcedores, que foi registrado no 0 a 0 com o Cuiabá, pela 2ª rodada. Vale ressaltar que os times mandam os jogos na Arena Castelão.

A capacidade total oficial disponível na praça esportiva é de 63.903. Logo, é fato que os números estão bem aquém dessa marca, mas também indicam que esse pode ser um diferencial para Ceará e Fortaleza na Série B, uma vez que sempre se notabilizaram pela força das arquibancadas.

Para isso, no entanto, precisam ampliar o rendimento no torneio. Em 18º, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto, o time tricolor volta a campo no sábado (4), quando encara o Juventude, às 16h, em casa. Na mesma data, às 18h, o Alvinegro enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Ranking de maiores médias de público na Série B de 2026