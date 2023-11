Vojvoda prevê jogos difíceis do Fortaleza contra Botafogo e Cruzeiro na reta final da Série A

Depois de enfrentar o Cuiabá. o Fortaleza volta ao Castelão para disputar dois jogos atrasados. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Cruzeiro e o Botafogo, que lutam por objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. O primeiro quer o título e o segundo busca escapar do rebaixamento. Já o Leão ainda sonha com vaga numa competição internacional.

“Vão ser jogos importantes para nós, mas serão muito difíceis. Temos dois adversários que estão lutando, cada um, por diferentes objetivos. Vão ser partidas muito disputadas, mas antes temos o Cuiabá”, disse o técnico.

O Tricolor encara o Cruzeiro, primeiro do Z-4, no dia 18 de novembro. Depois, no dia 23, o time enfrenta o então líder Botafogo. A Arena Castelão recebe os dois confrontos. O adiamento das partidas se deu pela agenda do time cearense que chegou até a final da Copa Sul-Americana e ficou com o vice após ser derrotado pela LDU, no Uruguai. Depois de empatar com o Athletico-PR na rodada anterior da Série A, o time acumula cinco jogos sem vitórias na competição. Antes, o Leão do Pici enfrenta o Dourado.

“Nossa responsabilidade é recuperar bem fisicamente, principalmente para a partida contra o Cuiabá. Depois voltamos para Fortaleza. Para a nossa logística é importante. Quatro dias em nossa casa… Agradecemos isso. Sabemos nossa logística, mas no Castelão, com nossa gente, podemos ir diferente por todo o contexto que envolve nossa casa”, completou Vojvoda.

O Fortaleza está em 11º na tabela do Brasileirão, com 43 pontos. O time enfrenta o Cuiabá, que está em 10º com um ponto a mais, no domingo (12). O duelo, válido pela 34ª rodada, será na Arena Pantanal.