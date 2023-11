Vojvoda valoriza empate do Fortaleza e elogia atuação de Zé Welison, interesse do São Paulo

O Fortaleza ficou no empate de 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira (8). Guilherme abriu o placar para o Leão, e Willian empatou a partida. O Tricolor vinha de uma sequência de quatro derrotas e voltou a pontuar no Brasileirão com o resultado. O técnico Juan Pablo Vojvoda valorizou o rendimento do time e destacou a atuação de Zé Welison, que despertou interesse do São Paulo.

“Acho que o principal hoje é somar um ponto em um campo difícil, depois de um momento difícil nosso. (...) Acho que no 1T tivemos um bom rendimento. O 2T foi equilibrado. A característica do Athletico é bola parada, cruzamentos… É um time forte que está muito acostumado a velocidade de bola nesse campo. Vamos continuar lutando, mas para procurar objetivos temos que somar pontos. Acho que hoje necessitávamos somar desde o aspecto emocional, passando pelo aspecto da nossa situação na tabela e também pelo aspecto de que há quatro partidas que nós não somávamos (ponto)”, destacou o treinador.

Vojvoda elogiou a atuação de Zé Welison na partida. O volante de 28 anos despertou o interesse do São Paulo, que busca reforços para 2024. O clube paulista já iniciou conversas com os agentes do atleta. O Tricolor do Pici, no entanto, ainda não recebeu contato informando o interesse.

“Hoje começamos o jogo com dois volantes, como Pedro Augusto e Zé Welison, e acima deles o Crispim. Zé Welison é um jogador que pode ser 1º ou 2º volante, hoje fez uma grande partida. Acho que suas características principais são a força e ganhar duelos individuais. Então, seu funcionamento foi bom nesse aspecto. Reforçou o que nós sabemos dele. Mas também é um jogador que chega na área, é um volante do futebol moderno, que necessita atacar e defender com muita intensidade. O futebol tem também os duelos individuais, cada um em seu setor, e ele impôs essas características no jogo de hoje”, destacou.

“Entrou Calebe, que fazia tempo que não jogava. É um jogador de ataque, necessitamos dele. Depois, entrou o Caio para recuperar a situação no meio-campo. Havíamos baixado essa intensidade, pois não tínhamos bola nos primeiros 15 minutos. Depois, com a entrada de Galhardo e Pikachu, pois necessitávamos atacar as costas do adversário. E em determinados momentos ficavam espaços principalmente na defesa adversária”, completou o treinador.

O Fortaleza está em 10º na tabela do Brasileirão, com 43 pontos somados. O time enfrenta o Cuiabá no domingo (12), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. O duelo é válido pela 34ª rodada.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: