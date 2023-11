São Paulo tem interesse em Zé Welison e abre conversas com empresário do jogador

O São Paulo tem interesse na contratação do volante Zé Welison, do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o clube paulista já iniciou conversas com os agentes do jogador para tentar a contratação do atleta para a temporada 2024.

Ainda conforme a apuração do Diário do Nordeste, o Fortaleza ainda não recebeu nenhum contato do São Paulo pela contratação de Zé Welison, que tem 28 anos. As conversas, portanto, permanecem apenas entre o Tricolor Paulista e o staff do jogador.

Zé Welison chegou ao Fortaleza em 2022, inicialmente emprestado pelo Atlético-MG. Ao final da temporada passada, o Leão do Pici exerceu a opção de compra e passou a contar com o volante em definitivo, com contrato até o fim de 2026. Com a camisa tricolor, são 90 jogos disputados.

Em julho de 2023, o Fortaleza recebeu contatos do Corinthians pela contratação de Zé Welison. A investida corinthiana, porém, não obteve sucesso e o jogador permaneceu no Pici. Atualmente Zé Welison é titular no esquema tático de Juan Pablo Vojvoda e um dos principais meias do time.

