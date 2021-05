Vojvoda adia chegada no Fortaleza e deve estrear contra Crato no Campeonato Cearense

Novo técnico do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda adiou a chegada na capital cearense. A previsão inicial era de desembarque nesta sexta-feira (7), mas a dificuldade de malha aérea na Argentina ocasionou alteração da data para domingo (9).

O anúncio oficial da contratação foi terça (4), com contrato firmado até o fim de 2021. O treinador foi escolhido no processo pelo perfil: com pontos como postura ofensiva e retrospecto recente de classificações em torneios internacionais com times de menor investimento.

Caso o planejamento de trabalho seja mantido pela cúpula tricolor, a estreia à beira do gramado ocorre contra o Crato, na próxima quarta (12), às 22h, no estádio Raimundão, pelo Campeonato Cearense.

Trabalho virtual

Vojvoda já iniciou os trabalhos pelo Fortaleza, até o momento em estágio virtual. O argentino acompanhou o empate com o Pacajus sem gols pelo Estadual através de serviço de streaming.

O Diário do Nordeste apurou que o técnico realizou dossiê de 12 partidas durante a negociação, além de participar de mais de 10 reuniões para debater características do plantel e estrutura oferecida.

A presença do auxiliar fixo Léo Porto será fundamental na implantação da metodologia da comissão técnica. Com domínio do idioma espanhol, o profissional coordenou o time nas últimas exibições e segue até o clássico com o Ferroviário, no sábado (8).