Vitória do Corinthians na abertura da 36ª rodada muda probabilidade de rebaixamentos; veja números

A vitória do Corinthians sobre o Vasco por 4 a 2, na última terça-feira (28), praticamente liquidou os riscos de rebaixamento do time paulista no Brasileirão. A equipe de Mano Menezes chegou aos 47 pontos e figura provisoriamente na 11ª colocação.

O triunfo fez a equipe alcançar a reduzida chance de 0,076% de rebaixamento, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Seguem com chances de rebaixamento: Goiás, Vasco, Bahia, Santos, Cruzeiro, Fortaleza, Internacional, Corinthians e São Paulo.

Se o resultado foi bom para o Corinthians fora de casa, o mesmo não pode ser dito do Vasco. O clube estacionou na 16ª posição, uma colocação acima do Z-4, e, dependendo dos resultados da rodada desta quarta-feira, pode voltar à zona de rebaixamento.

Com 42 pontos em 36 jogos, o Vasco tem um ponto a mais que o Bahia, que recebe o São Paulo, na Arena Fonte Nova, nesta quarta O time carioca tem 52,3% de chance de jogar a Série B em 2024.

PROBABILIDADES ATUALIZADAS DE REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO