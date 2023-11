Com promoção mantida, Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra o Goiás; veja

O Fortaleza inicia nesta quarta-feira (29) o processo de check-in para o seu último jogo do ano em casa. A partida contra o Goiás, domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão, é extremamente importante para o clube, pois pode confirmar a vaga na Sul-Americana de 2024.

O check-in poderá ser realizado através do site oficial dos sócios do clube a partir das 10h desta quarta. Cada categoria de plano tem um horário específico para garantir sua presença no estádio.

CHECK-IN: HORÁRIOS DE CADA PLANO

10h: Conselheiro e Proprietário

12h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

14h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

16h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS

Já a venda de ingressos para o público geral começa apenas nesta quinta (30), a partir das 9h. Os valores são os mesmos que foram praticados no duelo contra o Palmeiras.

Além disso, as mulheres seguem pagando meia em qualquer setor e os sócios adimplentes podem levar um acompanhante para o setor superior sul pagando o valor de R$ 20 (inteira) ou R$ 10 (meia). As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais ou através do site oficial.

VEJA VALORES:

Inferior Norte e Inferior Sul: R$ 20 e R$ 10

Especial: R$ 60 e R$ 30

Bossa Nova: R$ 100 e R$ 50

Superior Sul: R$ 150 e R$ 75

Premium: R$ 300 e R$ 150