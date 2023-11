Corinthians vence Vasco em São Januário e complica adversário na luta contra o rebaixamento

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento da Série A, o Corinthians venceu o Vasco por 4 a 2 em São Januário, na noite desta terça-feira (28), na abertura da da 36ª rodada da Série A.

Com o resultado, o Timão respira na tabela, chegando aos 47 pontos, em 11º lugar. Já o Cruzmaltino se complica, se mantendo na 16ª colocação com 42 pontos, mas agora com um jogo a mais que o Bahia, time que abre o Z4 com 41.

Os gols

O Vasco saiu na frente com Puma Rodríguez, logo aos 4 minutos, mas Romero empatou em seguida, aos 13. Ainda no 1º tempo, Vegetti voltou a colocar o time carioca na frente, aos 25, mas Romero empatou aos 45.

Na etapa final, Moscardo fez o terceiro do Timão aos 15 minutos, e Giovane completou a vitória nos acréscimos.

Tabela

O Corinthians volta a jogar no dia 2, na Neo Química Arena, contra o Internacional, às 18 horas. Já o Vasco, joga no domingo (3), contra o Grêmio, às 18h30, na Arena do Grêmio.