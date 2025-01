Vitória x Ferroviário pela Copa do Nordeste sofre mudança de data; veja detalhes

O jogo entre Vitória-BA x Ferroviário pela Copa do Nordeste de 2025 sofreu uma mudança de data. Antes marcado para quarta-feira, dia 12 de fevereiro, o confronto foi antecipado para terça (11), mas manteve data e horário. O duelo segue no estádio Barradão, em Salvador/BA, às 19h (de Brasília).

A situação foi comunicada oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O detalhe é que a partida é válida pela 3ª rodada da competição regional, ou seja, existem compromissos antes.

O Ferroviário estreia no Nordestão nesta quarta (22) diante do Sport, às 21h30, no Presidente Vargas (PV). Depois tem pela frente o Moto Club-MA, em 5 de fevereiro, quarta, às 21h30, no Castelão/MA. O Tubarão da Barra chegou à fase de grupos ao eliminar o Santa Cruz de Natal-RN e o Treze-PB na etapa preliminar.

Já o Vitória-BA encara o CRB pela 1ª rodada, nesta quarta (22), às 21h30, no Rei Pelé/AL. Na sequência, enfrenta o Sousa-PB, próximo dia 4, terça, às 21h30, agora em casa, no Barradão/BA.

Os clubes são do Grupo A junto de Altos-PI, CRB, Fortaleza, Bahia, Moto Club-MA, Sousa-PB e Vitória-BA. Pelo regulamento, duelam dentro da chave: os quatro melhores avançam ao mata-mata.

Mudança | Vitória/BA x Ferroviário/CE