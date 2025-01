Ferroviário estreia na Copa do Nordeste contra o Sport; relembre última participação do Tubarão na fase de grupos

O Ferroviário volta a disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste depois de não se classificar em 2024 e estreia nesta quarta-feira, (22), às 21h30, contra o Sport, no Estádio Presidente Vargas (PV).



Em 2023, o Tubarão da Barra conseguiu um feito inédito para o clube, que foi chegar às quartas de final da competição. Naquela edição, o Ferrão entrou na primeira fase e passou por ASA e Confiança, ambos nos pênaltis, até chegar à fase de grupos.



Já na estreia, o Ferroviário ganhou do Ceará no Clássico da Paz, por 3 a 0, com gols dos protagonistas daquela temporada, Erick Pulga e Ciel. Logo em seguida, na segunda rodada, o Tubarão fez outro grande jogo, dessa vez contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, conseguindo um empate por 2 a 2.



Além desses resultados, empates contra CSA, Sergipe, ABC e vitórias determinantes nos últimos dois jogos contra Campinense e Santa Cruz classificaram o Time Coral pela primeira vez às quartas de final da Copa do Nordeste. Na fase seguinte, o Ferroviário se despediu da competição no confronto contra o Fortaleza, perdendo por 4 a 0.



Erick Pulga, atualmente jogador do Bahia e com ótima passagem pelo Ceará, fez 5 gols na competição, sendo o artilheiro do time. Ciel, ídolo coral, foi o vice-artilheiro com 4 gols marcados. Douglas Dias, também ídolo do clube, salvou o Ferrão em diversos momentos, principalmente pegando pênaltis.



A verba que o Ferroviário recebeu por avançar na competição foi muito importante para o restante da temporada em que, posteriormente, o clube seria campeão da série D do Campeonato Brasileiro.