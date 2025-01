Ceará na Copa do Nordeste: relembre últimas estreias no Nordestão

O Ceará inicia nesta quarta-feira (22) a sua caminhada na Copa do Nordeste 2025, ao encarar o Náutico em Recife (PE). O retrospecto do Vovô é positivo no que diz respeito a partidas de estreias no Nordestão, considerando as últimas edições do torneio.

Legenda: Ramon Menezes comemora gol do Ceará contra o Tirol Foto: Kid Júnior/SVM

Na última edição, em 2024, o Ceará venceu a Juazeirense, da Bahia, por 1 a 0, jogando fora de casa. O atacante Facundo Barceló foi o responsável por marcar o único gol do Vovô na partida. Em 2024, o time avançou até as quartas de final.

ESTREIAS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

2024: Juazeirense 0-1 Ceará

2023: Ferroviário 3-0 Ceará

3-0 Ceará 2022: Sergipe 0-1 Ceará

2021: ABC 1-1 Ceará

2020: Ceará 0-0 Frei Paulistano

2019: Ceará 5-0 Sampaio Corrêa

5-0 Sampaio Corrêa 2018: Salgueiro 0-2 Ceará

O desempenho, no geral, é positivo para o Vovô em estreias na Copa do Nordeste. No recorte entre 2018 e 2024, são sete estreias, com quatro vitórias do Ceará, dois empates e uma derrota, sofrida em 2023, contra o Ferroviário.

Náutico e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), para disputar a primeira rodada da fase de grupos do Nordestão 2025, a Copa do Nordeste.