Náutico tem retorno de artilheiro e novidades contra o Ceará; veja provável escalação

O atacante Paulo Sérgio deve ser a principal novidade do Náutico para a partida contra o Ceará, nesta quarta-feira (22), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O jogador de 35 anos deve fazer sua estreia na temporada após se recuperar de desconforto muscular.

Outras novidades que devem ser promovidas pelo técnico Marquinhos Santos são as entradas do meio-campista Patrick Allan, do zagueiro Rayan e do lateral-direito Marcos Ytalo, que acumula em sua carreira uma passagem pelo Ceará, onde foi revelado.

Diante das novidades e mudanças na equipe, o Náutico deve ir a campo com o seguinte time titular: Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio, Patrick Allan e Geovane; Samuel Otusanya e Paulo Sérgio.

Náutico e Ceará entram em campo na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), para disputar a primeira rodada do Nordestão 2025, a Copa do Nordeste.