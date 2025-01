Rafael Ramos não treina na reapresentação do Ceará e é dúvida para encarar o Náutico

O lateral-direito Rafael Ramos é dúvida para o jogo de estreia do Ceará na Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (22), contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos. O camisa 2 do Vovô não treinou com o restante do elenco na reapresentação do time, nesta segunda-feira (20).

Rafael teve um entorse no tornozelo direito na partida contra o Tirol, sábado (18), e deixou o gramado aos 2 minutos do primeiro tempo, sendo substituído por Dieguinho. Ele fez exame de imagem nesta segunda e será reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo para quarta.

O lateral fez fisioterapia na sede do clube no domingo e apresentou evolução, portanto há chances de ser relacionado para encarar o Náutico, mas o pouco espaço de tempo até o dia da partida é um fator complicador. A lateral-direita do Vovô para encarar o Timbú, portanto, deve permanecer a cargo de Dieguinho.

O Ceará viaja na noite desta terça (21), em voo fretado, para Recife. Antes, fará um último trabalho em Porangabuçu, no período da tarde.