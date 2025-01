Ceará viajará de voo fretado para jogo contra o Náutico, na Copa do Nordeste

O Ceará anunciou que viajará em um voo fretado para a partida contra o Náutico, na próxima quarta-feira (22), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. O jogo será disputado no estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

“O único voo direto que comportava toda a nossa delegação era na madrugada de hoje (segunda-feira), o que interferiria diretamente na qualidade do sono e recuperação física do elenco, tendo em vista que estaríamos com pouco mais de 24h depois do jogo contra o Tirol”, explicou o supervisor de futebol Rainier Alves.

Legenda: Embarque do Ceará Foto: Samuel Conrado/SVM

O clube explicou ainda no comunicado que a aeronave que levará o Ceará para Recife, para a partida contra o Náutico, é a mesma que trará a delegação do Sport a Fortaleza (CE) para o duelo contra o Ferroviário, também pela Copa do Nordeste.

Náutico e Ceará entram em campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela primeira rodada da fase de grupos do Nordestão 2025, a Copa do Nordeste.