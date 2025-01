Tiago Zorro lamenta derrota na estreia do Estadual e diz que Ferroviário não priorizará competições

O Ferroviário estreou no Campeonato Cearense com derrota por 2 a 1 para o Horizonte no último domingo (19), no Presidente Vargas, com o técnico Tiago Zorro sendo vaiado pela torcida, assim como os jogadores.

O treinador defendeu o grupo de atletas após a derrota, os defendeu para a sequência do trabalho. E o Ferrão terá dois jogos 'pesados' na temporada, no dia 22 contra o Sport, na Ilha do Retiro pela estreia na fase de Grupos da Copa do Nordeste, e no dia 26, o clássico contra o Ceará pela 2ª rodada do Campeonato Cearense.

"Não temos como priorizar nada. O elenco não é de muita quantidade, não dá para gerir muita coisa agora. É pensar em um jogo de cada vez. É descansar e trabalhar. Os rapazes já reagiram em outros momentos de outross jogos e acredito que são capazes de fazer melhor".

Legenda: Os jogadores do Ferroviário foram vaiados na estreia do Campeonato Cearense Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Sobre o elenco, Zorro disse que o elenco é recém formado e com jogadores jovens.

"Temos que ter paciencia. São jogadores muito jovens, exceto o Gustavo e Gharib, quase todos os outros estão abaixo de 25 anos. Não é desculpa, perdemos, não fomos tão bons como deveria ter sido. Todos os jogadores são importantes e o elenco é curto, e temos que tirar o melhor deles".

Vaiado após a partida, o treinador português falou sobre sua impressão.

"Isso é o futebol, não há muito o que fazer. Fomos felizes em alguns jogos e agora não somos felizes. Quando ganhamos somos os melhores, quando perdemos somos os piores. Não fizemos um bom jogo, e o treinador tem que dar a cara e ficar disponivel para ouvir a reação da torcida".