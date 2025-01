Ferroviário x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta quarta-feira (21), pela 1ª rodada da Fase de Grupos da Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra recebe o Sport Recife, às 21h30, no estádio Presidente Vargas, em jogo pelo Grupo A.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGAM AS EQUIPES

O Ferroviário chega para o confronto em desconfiança após a inesperada derrota na estreia do Campeonato Cearense. No último domingo, foi derrotado por 2 a 1 para o Horizonte e a torcida vaiou os jogadores e o treinador Tiago Zorro. Assim, a equipe coral chega pressionada e buscando mostrar um melhor futebol, que o fez passar de duas fases prévias da Copa do Nordeste, eliminando Santa Cruz/RN e Treze/PB.

Para o confronto, o técnico português deve continuar desfalques importantes, de jogadores experientes. O atacante Ciel com desconforto na panturrilha, e meia Janeudo com estiramento no quadríceps anterior. Ambos já ficaram fora da estreia do Cearense.

O treinador defendeu o grupo de atletas após a derrota no Estadual e espera um desempenho melhor na sequência.

"É pensar em um jogo de cada vez. Os rapazes já reagiram em outros momentos de outros jogos e acredito que são capazes de fazer melhor. Todos os jogadores são importantes e o elenco é curto, e temos que tirar o melhor deles".

O Sport empatou os 3 jogos que fez pelo Campeonato Pernambucano, jogando com um time Sub-20. Para o jogo com o Ferroviário, o técnico Pepa terá pela 1º vez o grupo principal, já com novos contratados.

O lateral-direito Matheus Alexandre e o meia Hyoran foram regularizados e podem estrear.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Sivaldo Júnior, Jeffão, João Cubas, João Vitor, Pablo Alves, Wesley Junio, Gharib, Rikelmy, Rodrigo Fuzil, Gustavo e Allanzinho. Técnico: Tiago Zorro

Sport:

Caíque França; Diogo Hereda, Antônio Carlos (Rafael Thyere), Chico e Igor Cariús; Fabricio Domínguez, Lucas Lima e Titi Ortíz; Barletta, Romarinho e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa

FICHA TÉCNICA | FERROVIÁRIO X SPORT

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 22/01/24 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árb: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho-RN

Ass1: Lorival Candido das Flores-RN

Ass2: Edilene Freire da Silva-RN