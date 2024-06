Vina negocia saída de time árabe para retornar ao Brasil

Há um mês da abertura da janela de transferências, o Grêmio avalia a situação do meia-atacante Vina, que está no Al-Hazm, da Arábia Saudita. O atleta teria interesse em voltar ao tricolor gaúcho ainda nesta temporada e pediu liberação do time árabe ao final da temporada por lá.

A informação, que é do jornalista Victor Padilha, da TNT Sports Brasil, destaca ainda que o jogador aceitaria reduzir seu salário para fechar com o time do técnico Renato Gaúcho. O tricolor tem o interesse em reforçar o meio-campo e ataque para as disputas deste ano.

Com 33 anos, Vina marcou dois gols em 22 jogos neste ano pelo Al-Hazm. Antes de chegar ao futebol árabe, o atleta atuou no Grêmio em 2023, quando marcou quatro gols e deu uma assistência em 28 partidas. O meia-atacante também passou pelo Ceará por quatro temporadas, com um saldo de 46 gols, 31 assistências em mais de 160 partidas pelo time de Porangabuçu.

O ex-camisa 29 do Vovô atuou ainda por Coritiba, Athletico Paranaense, Fluminense, Náutico, Bahia e Atlético-MG.