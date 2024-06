A formação de atletas na base do Ceará | CearáCast

Referência quando o assunto é categorias de base, o Ceará adota metodologia com seus atletas a partir do oito anos de idade, com integração do futebol de salão e de campo. Para explicar toda iniciação no time de Porangabuçu, o CearáCast recebeu Carlos Manso, que é o coordenador de metodologia nas categorias de base do Ceará.

O papo tem participação de Daniel Farias e apresentação de Samuel Conrado. A formação de um jogador em Porangabuçu e os detalhes no "DNA Alvinegro" foram abordados com o convidado para destacar a base do clube.

Você acompanha o CearáCast toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, além da programação da Verdinha FM 92,5. O programa também fica disponível no youtube do JogadaSVM.

ASSISTA O EPISÓDIO