Vídeo: torcidas de Botafogo e PSG brigam nas arquibancadas durante jogo do Mundial de Clubes

Torcedores do Botafogo e do PSG brigaram entre si ainda durante a partida contra as equipes nesta quinta-feira (19). Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento. O time brasileiro venceu o francês por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, no Estádio Rose Bowl, em jogo da segunda rodada da Copa Mundial de Clubes da Fifa.

As imagens mostram vários torcedores dos dois times brigando. Com a confusão, um clarão foi aberto na arquibancada no estádio. O motivo da confusão não foi revelado. Os próprios torcedores que estavam nas proximidades conseguiram controlar a situação.

Com a vitória, o Botafogo está na liderança do Grupo B com seis pontos somados. Já o PSG está em segundo, com três. O time carioca volta a campo na segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Atlético de Madrid.

VEJA VÍDEO: