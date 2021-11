Vidal, da Inter de Milão, vai a treino dirigindo um Fiat Panda

O jogador chileno Arturo Vidal, da Inter de Milão, surpreendeu ao chegar para o treino do último sábado (30) dirigindo alegremente um Fiat Panda. O modelo “retrô” é popularmente conhecido como o “irmão mais velho” europeu do Fiat Uno brasileiro.

A primeira geração do Panda exibido por Vidal data da década de 1980 e foi desenhada pelo designer de automóveis italiano Giorgetto Giugiaro, que trabalhava para a Fiat.

Em sua conta no Instagram, o volante, que também é dono de uma Ferrari 488 GTB e de uma Mercedes G63-AMG, publicou vídeo do momento em que chega para o treino no novo carro.

Na legenda, escreveu: “A vida me deu muitas possibilidades, mas sei que sou feliz com as menores”. A postagem teve quase 7 mil comentários, incluindo do cantor e compositor porto-riquenho de reggaeton Don Omar.

‘Presente’

Um dia antes, o jogador já havia apresentado aos seguidores seu novo Fiat Panda. Numa foto em que o veículo está estacionado justamente entre a Ferrari e a Mercedes, ele disse: “Finalmente o presente chegou. Sonhos se cumprem! Anos esperando até conseguir”.

Histórico ao volante

Segundo o site Auto Esporte, da Globo, Vidal não tem um histórico muito bom ao volante. Ele já se envolveu em um acidente grave em 2015, dirigindo embriagado sua Ferrari, e ficou preso uma noite por isso.

Neste ano, em agosto, ele foi flagrado novamente embriagado dando “cambalhotas” com a Ferrari ao sair de uma festa.