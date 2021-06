Arturo Vidal é internado após testar positivo para Covid-19

O volante chileno Arturo Vidal foi internado após complicações da Covid-19. O atleta estava com a delegação do Chile para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, mas apresentou um quadro de febre na noite desta segunda-feira (31). Após o sintoma, o departamento médico da equipe nacional apontou teste positivo para o novo coronavírus.

Vidal estava isolado do restante do grupo antes de ser hospitalizado. O jogador tinha sido convocado para os jogos contra Argentina e Bolívia nos dias 3 e 8 de junho, respectivamente.

"Infelizmente, durante testes descobri que testei positivo para Covid, depois de me encontrar com um amigo assintomático. Desta vez não poderei estar em campo, mas apoiarei meus companheiros com todas as minhas forças. Agradeço a todos os trabalhadores da saúde que estão lutando contra essa enfermidade. E peço, por favor, a quem possa: se vacine!", afirmou nas redes sociais.

O jogador da Internazionale, da Itália, tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 28 de maio. O imunizante foi aplicado quando estava concentrado com o Chile.