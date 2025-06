Veja probabilidades do Ceará conquistar vaga em torneios internacionais

O Ceará foi para a pausa da Copa do Mundo de Clubes com uma campanha regular no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Léo Condé está em 12º lugar na tabela. Com o bom desempenho em campo, o Alvinegro pode sonhar com mais. Após as 11 rodadas da Série A, o grupo cearense tem mais de 40% de chances de confirmar a vaga na Sul-Americana. A probabilidade cai pela metade quando se trata da Libertadores.

O Mirassol é o time com maior chance de Sul-Americana (45,2%), seguido de Corinthians (44,5%), Grêmio (44,4%), Botafogo (44.4%) e, em seguida, o Vovô com 43%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A última participação do Alvinegro numa Sul-Americana foi em 2022, quando o time fez uma campanha histórica. A equipe foi eliminada pelo São Paulo nas quartas de final do torneio, nos pênaltis, na Arena Castelão. Naquele ano, o grupo teve a maior sequência de vitórias da competição no atual formato (8).

Para a Libertadores, as chances caem pela metade (19.3%), estando em 11º na probabilidade. A equipe supera times como Grêmio (17,6%), Vasco da Gama (8,6%), São Paulo (4,9%) e o maior rival, Fortaleza (2,5%). O técnico Léo Condé chegou a manifestar o desejo de conseguir um objetivo maior após garantir a permanência da equipe na Série A.

"A primeira meta é continuar na primeira divisão, mas a gente sabe que se continuar tendo esse nível de atuação podemos brigar por algo maior. É em cima disso que a gente se apega e em cima disso vamos trabalhar", afirmou o técnico ao responder sobre chances do Alvinegro conquistar vaga em alguma competição internacional.

Após a pausa para o Mundial de Clubes, o Ceará se reapresenta na próxima segunda-feira (23). A equipe enfrenta o Fortaleza na próxima rodada do Brasileiro. Antes, no dia 9 de julho, encara o Sport nas quartas de final da Copa do Nordeste.