Léo Condé avalia 1º semestre do Ceará: 'bastante positivo'

O Ceará terá o último compromisso antes da pausa pelo calendário da Fifa. Depois de garantir vaga nas quartas da Copa do Nordeste ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 1, a equipe se reapresenta nesta segunda-feira (9) para realizar um último treino com foco em recuperação física. O técnico Léo Condé avaliou o primeiro semestre de trabalho e destacou a importância da pausa para os atletas alvinegros.

“Com o novo calendário do futebol nacional, as férias dos atletas ficaram divididas. Em um primeiro momento, os atletas terão alguns dias de férias e, depois, teremos três semanas de preparação para o retorno dos jogos. Tivemos um primeiro semestre bastante positivo, alcançamos todos os objetivos traçados, mas, como equipe, a gente quer e pode melhorar e é o que a gente espera nesse período”, destacou o treinador.

O primeiro objetivo alcançado foi o bicampeonato estadual diante do Fortaleza. Já na Copa do Brasil, o time foi eliminado pelo Palmeiras, que ficou com a vaga nas oitavas, na terceira fase da competição. Além do torneio regional, o grupo tem o Campeonato Brasileiro na agenda. O time está em décimo, com 15 pontos somados.

O elenco do Alvinegro terá 13 dias de descanso e retoma as atividades no dia 23 de junho com foco no restante da temporada.

Objetivos do Ceará

Campeonato Cearense: conquistar o título. (Cumpriu)

Copa do Nordeste: avançar, no mínimo, às semifinais. (Em disputa)

Copa do Brasil: avançar, no mínimo, às oitavas de final. (Não cumpriu)

Série A: garantir a permanência. (Em disputa)

Veja também Alexandre Mota Ceará garante premiação na Copa do Nordeste com avanço às quartas; veja valores Jogada Condé destaca poder de reação do Ceará para garantir vitória na Copa do Nordeste: 'nos reconectamos'

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: