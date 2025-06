Condé destaca poder de reação do Ceará para garantir vitória na Copa do Nordeste: 'nos reconectamos'

O Ceará venceu o Sampaio Corrêa de virada e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. Pedro Raul e Galeano marcaram para o Alvinegro. Alan Stence abriu o placar para os donos da casa. As equipes se enfrentaram neste sábado (7), no Castelão, em São Luiz. O técnico Léo Condé avaliou o desempenho do time, que entrou em campo bastante modificado.

"No primeiro tempo, tivemos amplo domínio do jogo, criamos inúmeras situações de gols. A gente tinha que ter feito um gol, tivemos quatro chances claras, o goleiro fez três defesas milagrosas. Mas me agradou bastante. No segundo tempo, voltamos abaixo, cedemos contra-ataque para eles. E assim eles fizeram o gol. Deixou nossa equipe nervosa. Mas depois nos reconectamos com a partida. Teve o pênalti e depois o gol do Galeano", avaliou o treinador.

O Ceará volta a campo somente no dia 13 de julho, quando enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Já nas quartas de final do torneio regional, o Vovô encara o Sport. A partida ainda não tem data confirmada pela CBF.

