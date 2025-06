Ceará garante premiação na Copa do Nordeste com avanço às quartas; veja valores

O Ceará confirmou classificação às quartas de final da Copa do Nordeste de 2025. Com a vitória contra o Sampaio Corrêa-MA, neste sábado (7), fora de casa, o Vovô ficou entre os quatro melhores do Grupo B e avançou ao mata-mata. Assim, também garantiu uma premiação pelo mérito esportivo.

Segundo o regulamento, os times que passam para a eliminatória ganham R$ 550 mil. O prêmio será acrescido do que receberam pela participação na fase de grupos, que tinha uma variação de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), distribuídos em quatro potes.

O time alvinegro, por exemplo, na Cota 1, já tinha recebido R$ 3,5 milhões, que agora foi ampliado e resultou em R$ 4 milhões somente com o desempenho no Nordestão.

Tricampeão, com os títulos de 2015, 2020 e 2023, o Ceará definiu como meta dentro do planejamento estratégico chegar, no mínimo, às semifinais da Copa do Nordeste. Logo, se atingir esse feito, receberia mais R$ 770 mil em prêmio. Vale ressaltar que o futebol cearense está vivo no torneio também com as presenças de Ferrroviário e Fortaleza.

Premiações da Copa do Nordeste de 2025

Fase de grupos

Cota 1 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3,5 milhões.

Cota 2 (CRB, Vitória-BA, CSA e Sampaio Corrêa): R$ 2,6 milhões.

Cota 3 (Ferroviário, Náutico, Confiança-SE e Altos-PI): R$ 2 milhões.

Cota 4 (América-RN, Sousa-PB, Juazeirense-BA e Moto Club-MA): R$ 1,3 milhão.

Fase mata-mata