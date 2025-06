Sampaio Corrêa-MA x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Antes da pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes, o Ceará encara o Sampaio Corrêa-MA, neste sábado (7), às 17h30, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. No G-4 da competição e em busca das primeiras colocações, o Alvinegro encara a Bolívia Querida, que está na última colocação do grupo. O duelo decisivo acontece no estádio Castelão, de São Luís, Maranhão.

Com 10 pontos somados, o Ceará tem 2 a mais que o Náutico, primeira equipe fora da zona de classificação. Em seis duelos na competição, o Vovô venceu três, empatou um e sofreu derrota em duas ocasiões. Para o duelo fora de casa, Léo Condé relacionou 23 jogadores na busca de retomar o caminho das vitórias.

Do outro lado, a Bolívia Querida tem apenas dois empates e quatro derrotas em seis partidas disputadas. A equipe amarga a última colocação do grupo B e não briga por mais nada na Copa do Nordeste. O time, hoje comandado por Zé Augusto, tem a pior defesa do torneio ao lado do Sousa-PB com 14 gols sofridos.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

Pela primeira vez na temporada, o Ceará vem numa sequência negativa de três derrotas seguidas, duas pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil. O confronto diante do Sampaio Corrêa é avaliado como possibilidade de triunfo antes da parada para o Mundial de Clubes, já que o clube retorna em julho.

Para o duelo em São Luís, Léo Condé relacionou 23 jogadores. O meia-atacante Rômulo volta a ser opção depois de desfalcar a equipe contra o Botafogo por conta de uma virose. Apesar disso, o Alvinegro deve ir com o mesmo time que iniciou o duelo diante do time carioca no meio de semana.

Por outro lado, o Ceará tem três baixas hoje à tarde: Matheus Bahia, Aylon e Lelê. O lateral-esquerdo trata desconforto na coxa direita, enquanto Aylon fica de fora ainda no tratamento de um edema na coxa direita. O camisa 99, que até entrou no segundo tempo no último confronto, é a novidade negativa para o compromisso diante da Bolívia Querida.

Com três gols marcados, Galeano é o artilheiro isolado do Ceará no Nordestão. A sequência de atletas com um gol marcado conta com Fernandinho, Pedro Raul, Dieguinho e Aylon.

COMO CHEGA A BOLÍVIA QUERIDA?

Com apenas dois pontos somados e sem brigar por mais nada na competição, o Sampaio Corrêa deve ir com time alternativo para o jogo no estádio Castelão. A equipe maranhense é comandada por Zé Augusto, de 46 anos, que chegou a defender Ceará (2007) e Fortaleza (2011) como jogador. Para o duelo desta tarde, a expectativa é por um time alternativo.

A Bolívia Querida tem duas ausências: o volante Cavi e o meia-atacante Nádson. O primeiro está lesionado e ainda cumpre suspensão pelo terceiro amarelo, enquanto o meia ofensivo segue tratamento junto ao departamento médico maranhense.

O comandante Zé Augusto deve promover mudanças no time que vem de dois empates e uma vitória. No último embate pela Série D, a equipe ficou no 2 a 2 com o Altos-PI. A temporada inconstante no Tricolor de Aço maranhense rendeu uma lista com 15 atletas demitidos há duas semanas.

Um dos destaques no ano é o meia Jair que, em 22 jogos, balançou as redes em quatro oportunidades. Os atacantes Alan James e Adriano tem três tentos assinalados cada, seguidos por Rodolfo, Balão, Thiago Rosa e Cavi, que marcaram duas vezes na temporada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sampaio Corrêa-MA: Renan; Ray, Dedé, Wesley e Gabriel Fontes; Pedro Dias, Alécio Gabriel e Alan Stence; Eric Carral, João Carlos e Adriano. Técnico: Zé Augusto.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | SAMPAIO CORRÊA-MA X CEARÁ

Local: Castelão, em São Luís-MA

Data: 07/06/25 (sábado)

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)

Árbitro Assistente 1: Luís Carlos de Franca Costa (RN)

Árbitro Assistente 2: Reinaldo de Souza Moura (RN)

Quarto Árbitro: José Henrique de Azevedo Junior (MA)