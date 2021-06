Veja os horários dos jogos de hoje, quarta (02)

A quarta-feira (02) de futebol marca a continuação da terceira fase da Copa do Brasil, com destaque para o Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará. Além disso, o Campeonato Brasileiro Feminino e as Eliminatórias da Copa de 2022 da América do Norte e Central movimentam a rodada do mundo da bola.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA QUARTA (02)

Campeonato Brasileiro Feminino

Botafogo x São José-SP - 15h

Bahia x Avaí/Kindermann - 15h

Grêmio x Napoli-SC - 15h

Cruzeiro x Flamengo - 17h

Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

Dominica x Anguilla - 16h

Montserrat x lhas Virgens Americanas - 18h

Cuba x Ilhas Virgens Britânicas - 18h30

Ilhas Cayman x Aruba - 19h

Porto Rico x Bahamas - 19h

Copa do Brasil

Grêmio x Brasiliense - 16h30

Chapecoense x ABC - 16h30

Fortaleza x Ceará - 19h

Remo x Atlético-MG - 19h

Fluminense x RB Bragantino - 21h30

América-MG x Criciúma - 21h30

Corinthians x Atlético-GO - 21h30

Campeonato Paraibano

Botafogo-PB x Campinense - 20h30